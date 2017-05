Attesa per la finale della trasmissione tv \'Io ballo e tu?\'

In sfida danzatori provenienti da tutta la Calabria

CATANZARO, 05 MAGGIO - L'attesa sta per finire. Domenica 7 maggio a partire dalle ore 14:30 su RTC Telecalabria canale 17 in diretta tv sarà decretata la scuola vincitrice dell'edizione 2017 della trasmissione "Io ballo e tu?", ideata e condotta da Emanuela Marchio.

Da febbraio ad oggi, ogni domenica, nella splendida cornice della discoteca Atmosfera, sotto la direzione artistica di Michele Galluccio, danzatori provenienti da tutta la Calabria si sono sfidati a colpi di danza.Protagonista assoluto di questa finestra domenicale è stato infatti il linguaggio artistico del corpo ovvero la danza, declinata in ogni suo genere: dal classico al moderno, dal latino fino al contemporaneo.Le scuole di danza in gara in questi mesi hanno potuto dimostrare le grandi capacità dei giovani danzatori calabresi portando in scena coreografie interessanti dal punto di vista stilistico ed il più delle volte caratterizzate non solo dalla ricercatezza del movimento e dalla tecnica, ma anche da messaggi sociali su diversi temi di attualità.Durante la finalissima di domenica 7 maggio si sfideranno quattro scuole di danza provenienti da diverse zone della Calabria: Studio Danza da Cassano allo Ionio, Studio Harmonic da Cosenza, Ater Ballet da Soverato e Centro Ilaria Dima da Montalto Uffugo.A decretare il vincitore saranno come sempre il pubblico da casa, attraverso il telesondaggio, e la giuria tecnica presieduta dal Maestro Giovanni Calabrò e composta da Fabiola Ciminello, Rosario Villirillo e Gorane Ugarte.In occasione della finalissima è stata chiamata ad esprimere una valutazione anche una "giuria della critica", composta da qualificati giornalisti calabresi.