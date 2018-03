Australia: consegnate oltre 57.000 armi non dichiarate durante l\'amnistia

CATANZARO, 1 MARZO 2018 - 57.324 armi detenute illegalmente in Australia sono state consegnate alle autorità locali durante il periodo di amnistia dello scorso anno. A darne l'annuncio è il ministro per l'applicazione della legge, Angus Taylor, in un rapporto.

L'aministia, durata tre mesi, è la prima a livello nazionale dal 1996, anno in cui avvenne la Strage della Tasmania che costò la vita a 35 persone. In questo periodo, i possessori di armi detenute illegalmente hanno potuto consegnare i propri pezzi senza incorrere in alcuna penale.

Il governo ha precisato che durante l'amnistia sono state consegnate anche quasi 2.500 armi automatiche e semi automatiche e un lancia razzi. Circa un terzo delle armi sono state distrutte, mentre le restanti sono state registrate e restituite ai proprietari o cedute a commercianti autorizzati per essere rivendute. Secondo le stime, restano ancora 260 mila pezzi non registrati.

Daniele Basili

immagine da csmonitor.com