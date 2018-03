Australia F1, incredibile Hamilton davanti a Raikkonen e Vattel

MELBOURNE, 24 MARZO - L’esibizione di Lewis Hamilton, durante il Gp d’Austrialia di F1, è stata strabiliante. A Melbourne, il campione ha conquistato la sua prima pole stagionale, riuscendo a far trionfare la sua Mercedes, con 664 millesimi di margine sulla Ferrari di Raikkonen, che consegue comunque una eccezionale tempistica di 1’21’’828. . In seconda fila si sono inoltre piazzate la Ferrari di Sebastian Vattel e la Red Bull di Max Verstappen.

Il commento di Hamilton, rilasciato a Sky Sport, è quello di un campione sicuro di sé, e soddisfatto della performance : “Miro sempre alla perfezione, e ci sono andato davvero vicino” dichiara senza mezzi termini. La pole, ottenuta con il tempo di 1’21’’164, è un record assoluto per la pista australiana dell’Albert Park. “Ho dovuto dare tutto e sono davvero entusiasta del giro che ho realizzato” continua Hamilton entusiasta “mi sono immerso in modalità qualifica ed è stato stupendo, anche se in qualche punto la vettura non era semplice: il mio giro è stato in assoluto il migliore del weekend”

E’ sicuramente una gioia, in casa Mercedes, che bilancia l’errore di Valtteri Bottas: dopo pochi minuti dalll’inizio della terza sessione di qualifiche, Bottas ha concluso la sua corsa alla pole position con un violento schianto contro le barriere, dal quale è fortunatamente uscito illeso.

Flaminia Costanzi