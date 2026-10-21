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Un grave episodio di cronaca ha scosso l'Australia: la parlamentare indipendente Helen Haines ha subito l'amputazione di entrambe le gambe dopo essere stata investita due volte da un uomo alla guida di un SUV davanti al suo ufficio a Wangaratta, nello stato di Victoria. L'aggressore, un 43enne identificato come Brendan Nugent, è stato arrestato. Si tratterebbe di un amico di famiglia da oltre vent'anni, ma il movente resta ancora da chiarire.

Le indagini e il contesto

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto e i motivi che hanno spinto l'uomo a un gesto tanto violento. La parlamentare, nota per il suo impegno politico indipendente, è ora ricoverata in condizioni critiche. La comunità locale e il mondo politico australiano hanno espresso solidarietà e sgomento per l'accaduto.

Petrolio del Golfo ai livelli prebellici

Le esportazioni di petrolio dei Paesi del Golfo hanno raggiunto i livelli prebellici. Questo risultato è stato possibile grazie alla sicurezza delle rotte nello stretto di Hormuz, garantita dagli Stati Uniti, e al crescente utilizzo di vie terrestri alternative. Un segnale importante per l'economia globale e per la stabilità del mercato energetico.

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Francia, incidente aereo: morti due piloti

In Francia, un caccia Mirage 2000D è precipitato nella notte durante un volo di addestramento vicino a Nancy. I due piloti a bordo hanno perso la vita. Le autorità stanno indagando per accertare le cause dell'incidente, che ha suscitato profondo cordoglio nelle forze armate francesi.