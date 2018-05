Australia, trovati sette corpi in una abitazione

AUSTRALIA, 11 MAGGIO – Tragedia e orrore in una fattoria nel sud del Paese, dove sono stati ritrovati sette corpi senza vita, di cui quattro bambini. È avvenuto nella fattoria di Osmington, una comunità rurale a sud di Perth con 135 abitanti.

Ancora incerte le dinamiche della strage. I corpi sono stati rinvenuti con ferite da arma da fuoco, cinque all’interno dell’abitazione e due all’esterno. Il capo della polizia della regione Chris Dawson non ha rilasciato dichiarazioni, ma si presume che possa esser stato un episodio di omicidio-suicidio. La polizia è corsa sul posto in seguito alla telefonata di un uomo non ancora identificato. Due le armi da fuoco ritrovate nel luogo.

Federico De Simone

fonte immagine: ilmattino.it