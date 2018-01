Australian Open, è Marin Cilic il primo finalista. Sfida Wozniacki - Halep nel femminile

MELBOURNE, 25 GENNAIO - Sono bastate poco meno di due ore e mezza a Marin Cilic per regolare il giovane tennista britannico Kyle Edmund nella prima semifinale dell'Australian Open 2018. Sul cemento della Rod Laver Arena, il croato classe 1988 e numero 6 del Ranking ATP si è infatti imposto sul suo rivale e sorpresa del torneo (attualmente numero 49 al mondo) con il punteggio di 6-2 7-6 6-2.

Pronti, via e subito Cilic inizia con il brivido, annullando due break point al giovanissimo britannico nel primo game della partita. Nel sesto gioco, però, il croato è abile a portarsi avanti sul 15-40, conquistando il punto sul servizio avversario dopo essersi visto annullare il primo break point. Edumund traballa, e concede nuovamente un break (quello decisivo per il primo set) nell'ottavo game: è 6-2 Cilic.

La seconda partita è senza dubbio la più avvincente di tutto il match: nessuno dei due tennisti concede il servizio all'avversario, e solo nel quarto game Edmund è costretto ad annullare un break point. Al tiebreak, poi, Cilic si impone per 7 punti a quattro e fa 2-0 nello score dei set.

Il terzo set si apre con il ventinovenne di Medjugorje che subito strappa un break nel terzo game, portandosi così sul 2-1. Edmund sfiora il controbreak portando per tre volte ai vantaggi Cilic nel quarto, poi però è costretto a cedere. Sul 4-2 il croato strappa nuovamente il servizio all'avversario, al termine di un'estenuante gioco in cui Edmund ha più volte l'occasione di fare 4-3, quindi archivia la pratica con il punteggio di 6-2.

Si conclude dunque ad un passo dalla finale l'Australian Open di Edmund, sorpresa assoluta dell'edizione 2018 dello Slam insieme al giovane coreano Chung, che nella prossima semifinale dovrà vedersela con il fuoriclasse Svizzero Roger Federer.

Sarà invece sfida tra Wozniacki ed Halep la finale del tabellone femminile. La rumena, numero uno del mondo, ha superato Angelique Kerber nella semifinale, in uno spettacolare 6-3 4-6 9-7 con ben due match point annullati all'avversaria. Ad insidiare il suo posto di regina WTA sarà la danese Caroline Wozniacki, numero 2 del ranking, che ha regolato per 6-3 7-6 la soppressa belga Elise Mertens. In caso di vittoria, Wozniacki agguanterebbe infatti la vetta della classifica mondiale, scavalcando proprio Simona Halep.

Paolo Fernandes

Foto: tennisworlditalia.com