Australian Open, ecco i sorteggi: Fognini pesca Zeballos, per Lorenzi c\'è Dzumhur

MELBOURNE, 11 GENNAIO – A meno di una settimana dall’inizio degli Australian Open, dall’ “urna” di Melbourne sono usciti gli accoppiamenti dei main draw maschile e femminile del primo Slam di stagione.



La testa di serie numero 1, Rafael Nadal, esordirà contro il dominicano Estrella Burgos, mentre il suo rivale Roger Federer dovrà vedersela con Aljaz Bedene. Il sorteggio, però, non è stato benevolo con lo svizzero: lungo il suo cammino dovrà infatti vedersela (probabilmente) con Novak Djokovic, attualmente numero 14 del seeding e al ritorno dall’infortunio al gomito.

Tra gli Italiani, esordio abbordabile per Fabio Fognini, accoppiato all’argentino Horacio Zeballos, numero 66 ATP e per Andreas Seppi, che dovrà sfidare il francese Corentin Moutet, numero 155. C’è meno da gioire per Paolo Lorenzi: l’esperto tennista toscano incontrerà infatti la testa di serie numero 28, il bosniaco Damir Dzumhur. E’ andata malissimo, invece a Thomas Fabbiano: alla sua seconda apparizione sul cemento australiano, il numero 73 ATP incontrerà il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero 4.Capitolo donne: per Francesca Schiavone, alla sua 69esima partecipazione ad un Major, il debutto sarà con Jelena Ostapenko, numero 7 del ranking mondiale. Toccherà invece ad una qualificata affrontare Camila Giorgi, attualmente numero 100 WTA ma in grande forma la scorsa settimana a Brisbane.Avanza nelle qualificazioni femminili anche Sara Errani, mentre sono state eliminate Roberta Vinci, Deborah Chiesa, Georgia Brescia e Jasmine Paolini.Il torneo andrà in scena dal 15 al 28 gennaio sul cemento di Melbourne Park.Paolo FernandesFoto: sportarena.com