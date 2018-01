Australian Open, esordio ok per Djokovic e Federer. Tra gli italiani bene Giorgi, impresa Sonego

MELBOURNE, 16 GENNAIO - Esordio vincente per Roger Federer agli Australian Open. Sul cemento di Melbourne il campione svizzero, seconda testa di serie del tabellone, ha battuto lo sloveno Aljaz Bedene con i parziali di 6-3, 6-4, 6-3 in 1 ora e 39’ mostrando una buona condizione fisica. Federer è apparso molto rilassato per tutto il match, limitandosi a controllare senza strafare troppo ma mettendo in campo ben 41 vincenti.

Servizio già al top per il fenomeno di Basilea, che ha chiuso con 12 aces, il 72% di prime in campo e il 78% di punti sulla prima. Per l’elvetico si tratta della della vittoria numero 88 agli Australian Open. Al secondo turno il campione in carica affronterà il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 53 del mondo, che ha sconfitto al primo turno il coreano Kwon.

Ottimo esordio anche per Novak Djokovic, che sembra aver finalmente messo alle spalle il problema al ginocchio che ne compromesso la scorsa stagione. 6-1, 6-2, 6-4 il risultato finale contro lo statunitense Donald Young, numero 62 del mondo. Ora il campione serbo troverà sulla sua strada Gael Monfils.

Nella giornata dei rientri vittoria per l’altro svizzero, Stan Wawrinka, che aveva interrotto il suo 2017 a Wimbledon e ha superato in quattro set il lituano Ricardas Berankis (141 ATP) con i parziali di 6-3, 6-4, 2-6, 7-6. Sconfitta all’esordio per il canadese Milos Raonic, testa di serie numero 22, battuto in rimonta dallo slovacco Lukas Lacko (93 ATP) con il punteggio di 6-7, 7-5, 6-4, 7-6.

Tra gli italiani esordi vincenti per Fabio Fognini e Camila Giorgi, che hanno rispettato il pronostico battendo rispettivamente l’argentino Zeballos per per 6-4, 6-4, 7-5 e la russa Anna Kalinskaya con il punteggio di 6-4 6-3 in un'ora e 31 minuti. La vera impresa di giornata però è di Lorenzo Sonego, attuale numero 218 del ranking mondiale (ma che grazie a questa vittoria è già salito al numero 169), che alla sua prima apparizione nel tabellone principale di uno Slam ha battuto l'olandese Robin Haase, numero 43 Atp: 6-3 7-5 6-7 (6) 7-5 in tre ore e tre minuti.

Niente da fare per Matteo Berrettini, che ha ceduto in tre set al francese Adrian Mannarino con il punteggio di 6-4 6-4 6-4 in un'ora e 47 minuti. Saluta l’Australia anche Thomas Fabbiano, numero 73 Atp. Match dall’esito scontato per il 28enne pugliese contro il tedesco Alexander Zverev, numero 4 del tabellone e tra i favoriti alla vittoria finale.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine dailymail.co.uk)