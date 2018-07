Austria, "difendere i confini con l'Italia" dall'arrivo di migranti

VIENNA, 03 LUGLIO – A seguito dell’accordo fra Cdu e Csu in Germania, intavolato per non mettere in crisi il governo di Angela Merkel, l’Austria ha dichiarato di essere pronto a mettere in atto “misure di protezione dei suoni confini meridionali”, cioè quelli con l’Italia, per contrastare l’eventuale arrivo di migranti.



La decisione del governo austriaco giunge dopo che la Germania ha programmato restrizioni sull’ingresso dei migranti in territorio nazionale, scelta effettuata per scongiurare una crisi che stava prendendo avvio dal tentativo di dimissioni del ministro dell’Interno Seehofer.



Secondo l’accordo, i migranti che già hanno chiesto asilo in altre nazioni dell’Ue saranno tenuti in centri di transito ai confini tedeschi, nell’attesa che la Germania firmi accordi bilaterali per il loro ritorno. Ma questa decisione preoccupa enormemente il governo austriaco. Secondo le ultime dichiarazioni, “l'unione della Cdu e della Csu preannuncia che la Germania vuole applicare misure nazionali per contrastare il flusso migratorio. Se questa dovesse essere la posizione del governo, dovremmo provvedere a mettere in piedi della misure per tutelare l'Austria e la sua popolazione e il governo è pronto ad attuare misure per proteggere i nostri confini meridionali", riferendosi particolarmente all’Italia e alla Slovenia.





[Foto: Il Post]



Velia Alvich