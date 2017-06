Austria, migranti: "Gli altri Stati Ue devono supportare l'Italia"

KRIMML (AUSTRIA), 26 GIUGNO - "La situazione in Italia non sarà sopportabile a lungo con gli arrivi soprattutto dalla Libia. Gli altri Stati Ue, a breve termine, devono supportare l'Italia sia per l'accoglienza, sia per i costi".

È quanto affermato da Alexander Van der Bellen, politico, economista ed attuale presidente della Repubblica Austriaca, in carica dal 26 gennaio 2017. La dichiarazione del presidente è giunta alla fine dell'Alpine Peace Crossing, Apc, presso Krimml, comune austriaco, dove l’Apc ha la sua sede.

L’organizzazione offre supporto ai rifugiati come il sostegno finanziario diretto ai richiedenti asilo presenti sul territorio austriaco, programmi di istruzione ed integrazione, assistenza medica e campagne di sensibilizzazione. Dal 2015 Alpine Peace Crossing svolge alcune operazioni di ausilio per le vittime di guerra e di disastri naturali anche all'estero, nonché ha promosso le campagne Apc Siria Aid ed Apc Emergency Aid.

L’evento odierno, escursione annuale di Apc insieme ai rifugiati ed ai richiedenti asilo, simboleggia e commemora l'esodo di oltre cinquemila ebrei, nel dopoguerra, dall'Austria attraverso il passo dei Tauri verso l'Italia.

Immagine da: alpinepeacecrossing.org

Caterina Apicella