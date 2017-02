Auto, addio libretto circolazione: arriva il documento unico

ROMA, 20 FEBBRAIO - Libretto di circolazione e certificato di proprietà dell'auto vanno in pensione. A sostituirli ci sarà il nuovo foglio unico di circolazione, che unirà tutto in un unico documento. Nella riforma della P.a, infatti, dovrebbe essere inserita la più volte annunciata integrazione tra le competenze del Pra, il Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'Aci, e quelle della Motorizzazione.

La semplificazione si ripercuoterà anche sui costi, con un risparmio di 39 euro per le nuove immatricolazioni e per i passaggi di proprietà, visto si pagheranno solo 2 bolli invece dei 4 attuali, con un costo totale di 61 euro contro gli attuali 100.

"Avevo preso questo impegno due anni fa. E l'ho mantenuto. Un solo documento per l'auto al posto dei due attuali (ACI e Motorizzazione), responsabile ne sarà il Ministero" ha confermato infatti, Riccardo Nencini, vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Una riforma voluta dal governo, ma che nasce anche dall’Autorità Antitrust.



L'integrazione, oltre a ridurre i costi, comporterebbe anche una semplificazione burocratica, mettendo fine ad un processo esclusivamente italiano: mentre in Europa, infatti, la carta di circolazione emessa dalla Motorizzazione è l'unico documento valido per la circolazione dei veicoli, da noi vi è anche la necessità di iscrivere il veicolo al Pra: solo così l'intestatario del veicolo può diventarne proprietario.





Giulia Piemontese



(Immagine da: 6sicuro.it)