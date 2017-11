Auto contro studenti in Francia: 3 feriti

BLAGNAC, 10 NOVEMBRE – Come riportato da BFM-TV, intorno alle ore 16 un’auto si sarebbe scagliata contro un gruppo di persone davanti al campus IGS del liceo Saint-Exupéry, in Rue de Grenade a Blagnac, nel dipartimento di Haute-Garonne, vicino Tolosa.

A causa della collisione sarebbero rimasti feriti almeno tre studenti, di nazionalità cinese, travolti mentre attraversavano sulle strisce pedonali per raggiungere la fermata dell’autobus dall’altra parte della strada: tra di loro, una ragazza di 23 anni sarebbe in gravi condizioni, pur non essendo in pericolo di vita. I tre sarebbero stati prontamente trasportati al vicino ospedale Purpan di Tolosa, dove sarebbero stati ricoverati per ferite agli arti inferiori, mentre per due di loro sarebbe stato accertato anche un trauma cranico.

Sul posto si è immediatamente recata anche la polizia, che sarebbe riuscita a fermare l’autore del gesto. Secondo la tv francese Europe 1, si tratterebbe di un uomo di 28 anni, già noto alle forze dell’ordine per fatti di piccola delinquenza legati alla droga. Non si tratterebbe di un soggetto schedato con la lettera ‘S’, che contraddistingue gli individui a rischio radicalizzazione: in effetti, pur non essendo ancora esclusa la pista terroristica, prende sempre più corpo l’ipotesi che si sia trattato del gesto di uno squilibrato. Il 28enne avrebbe infatti affermato di aver agito deliberatamente, ma di “aver sentito delle voci che gli dicevano di fare del male a qualcuno”; pare, inoltre, che l’uomo abbia in passato sofferto di schizofrenia acuta.

Francesco Gagliardi

