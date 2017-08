Auto contro tir sull\'A14: morte tre donne

PESCARA, 22 AGOSTO - Tre persone sono morte e altre cinque sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nella notte sull'autostrada A14, nei pressi dello svincolo di Pescara nord, direzione Ancona. Secondo una prima ricostruzione, una delle auto coinvolte, dopo aver urtato tir fermo in una piazzola di sosta, sarebbe finita in mezzo alla carreggiata, dove sopraggiungevano gli altri veicoli. Una donna di Porto Sant'Elpidio, 35 anni, sarebbe scesa dalla sua vettura e sarebbe stata travolta da due mezzi, fra cui un camper.

Sul posto hanno operato per ore gli agenti della Polizia Stradale del Coa di Pescara Nord, coordinati dall'ispettore capo Sabatino Pulcini, i sanitari del 118 di Pescara, Montesilvano (Pescara) e Chieti, Vigili del fuoco e personale di Autostrade per l'Italia.

L'autostrada è stata chiusa tra Pescara Ovest e Pescara Nord per permettere ai soccorritori di lavorare e per la pulizia della carreggiata. A perdere la vita tre donne che viaggiavano su auto diverse. Due feriti in gravi condizioni sono stati trasportati all’ospedale Clinicizzato di Chieti mentre altri tre sono ricoverati all'ospedale di Pescara: un ottantenne di Ortona e due donne entrambe di Milano.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine infooggi.it)