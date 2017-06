Auto in Fiamme interno Garage, i VVF fanno evacuare stabile di 4 piani

CROPANI (CZ) 29 GIUGNO – Nel primo pomeriggio la squadra dei Vigili del fuoco di Sellia Marina è intervenuta nel comune di Cropani Superiore per incendio vetture situate all'interno di un garage di uno stabile di 4 piani fuori terra adibito a civili abitazione ...

Per portare a termine le operazioni di spegnimento è stato necessario il supporto di ulteriore squadra Vvf proveniente dalla Centrale di Catanzaro.

L'incendio, sviluppatosi per cause in via di accertamento ha coinvolto due autovetture ed una motocicletta che sono andate completamente distrutte... anche la struttura ha subito danni nelle pareti e sul soffitto per cui al momento è stato interdetto l'accesso alle abitazioni sovrastanti in attesa di ulteriore verifica visiva e strumentale da parte dei Vigili del Fuoco e dei Tecnici del Comune... fortunatamente nessun ferito ma tanta paura...