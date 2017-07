Auto investita da treno a passaggio a livello, un morto

MILANO, 16 LUGLIO - Una automobile è stata investita, intorno alle 19.15, da un treno a un passaggio a livello sulla strada statale 234 nel territorio di Codogno, nel Lodigiano: secondo quanto reso dal 118, all'interno della vettura c'era una persona, sembra un uomo, che è morta all'istante per l'impatto.

Sul posto sono intervenuti ambulanza, auto-medica, vigili del fuoco e carabinieri. Non è ancora stata accertata la precisa dinamica dell'incidente.Rete ferroviaria italiana (Rfi) ha comunicato che "le sbarre del passaggio a livello erano chiuse e l'intero sistema era perfettamente funzionante". L'automobilista - secondo quanto spiegato - ha abbattuto una sbarra a livello per motivi in corso di accertamento.