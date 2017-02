Auto, parte bene il mercato Ue: Fca +15,2% a gennaio in Europa

ROMA, 16 FEBBRAIO - Secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei, è partito bene il mercato europeo dell'auto.

Nel mese di gennaio le immatricolazioni nei 28 Paesi Ue più quelli Efta sono state 1.203.958, il 10,1% in più dello stesso mese del 2015. Il dato, sottolinea il Centro Studi Promotor, ha una valenza ancora più positiva se si considera che la crescita interessa l'intera Unione con la sola eccezione di due piccoli mercati che, peraltro, accusano cali molto limitati. Si tratta della Slovacchia (-1,2%) e dell'Irlanda (-1,8%). Ottima, in particolare, la performance dei cinque maggiori mercati che complessivamente considerati valgono il 70,5% delle immatricolazioni. Per quanto riguarda la crescita italiana, è stata del +12,7%, le immatricolazioni a gennaio sono state 171.556 contro le 155.851 di gennaio 2016.

Tra i brand del gruppo sono risultati in crescita Alfa Romeo (+31,4%), Fiat (+17,3%) e Lancia Chrysler (+2,5%) mentre ha registrato un calo Jeep (-5,6%). Panda e 500 confermano la leadership di lunga data nel segmento A. Continua la crescita della Tipo: nelle primissime posizioni di vendita in Italia, cresce anche in Europa. L'"effetto Giulia" continua a contribuire ai risultati di Alfa Romeo: a gennaio le immatricolazioni sono state 6 mila, il 31,4% in più dell'anno scorso. Risultati positivi per il marchio in Italia (+27,2%), in Germania (+48,4%), in Francia (+2,4%) e in Spagna (+58,6%).

Giulia Piemontese

