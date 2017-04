Automobilismo: al via venerdi\' la cronoscalata del Reventino, ecco tutte le novita\'

Automobilismo: al via venerdi' la cronoscalata del Reventino

LAMEZIA TERME (CZ), 26 APRILE - E' stata presentata la 19ma Cronoscalata del Reventino, che in provincia di Catanzaro, dal 28 al 30 aprile aprira' il calendario del Campionato Italiano Velocita' Montagna e Trofeo Italiano Velocita' Montagna sud.

La competizione organizzata da Racing Team Lamezia e Lamezia Motorsport , con il patrocinio dell'AC Catanzaro, si e' presentata con 211 adesioni, sfiorando il record, con tante novita' al via e nel programma. Le operazioni di verifica tecnica e sportiva venerdi' 28 aprile lcambiano sede, si e svolgeranno nel Parco Peppino Impastato di Lamezia, per garantire lo spazio sufficiente necessario dalle 10 alle 19, trattandosi della prima gara della massima serie ACI e della serie cadetta. Soino infatti aumentati i partner dell'evento sportivo, sempre piu' radicato e sentito nell'intero territorio, come testimoniato durante la presentazione dal Sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro, intervenuto insieme all'assessore Angelo Billotta.Presente all'incontro con la stampa anche Battista Foderaro, gia' brillante pilota locale, che ideo' la Nicastro - Acquavona a fine anni '60, di cui il "Reventino" e' la prosecuzione. Per Racing Team Lamezia Sergio Servidone e Enzo Rizzo hanno rispettivamente illustrato le partnership e gli aspetti tecnici dell'evento sportivo sempre piu' al centro della scena. -"Una gara che e' un vanto per l'intero territorio - ha dichiarato Paolo Mascaro, primo cittadino di Lamezia Terme - noi abbiamo rafforzato la nostra partnership, sempre nei limiti delle possibilita' attuali di un ente pubblico. La Cronoscalata del Reventino amplifica al meglio gli aspetti positivi di un intero territorio ed i ritorni sono evidenti sotto molteplici aspetti"."Lo sport unisce nel rispetto delle regole e nella promozione unanime della nostra citta' - sono state le parole dell'Assessore Angelo Billotta - questa gara riscuote favori da ogni parte, pertanto e' una partnership importante"."La Cronosacalata del Reventino vanta dei partner d'eccellenza, come del resto un evento di alto livello come una gara di CIVM merita - ha spiegato Sergio Servidone, responsabile relazioni esterne dell'evento e rappresentante del CSEN Catanzaro- si rinsaldano di anno in anno le collaborazioni con le maggiori realta' economiche e commerciali lametine, la risposta arriva da tutto il territorio con una collaborazione concreta verso un evento con ritorni certi. Siamo grati a tutti per la fiducia che riceviamo".

Il Presidente del Racing Team Lamezia, Enzo Rizzo, dopo aver annunciato il numero delle 211 adesioni ha approfondito l'aspetto tecnico, soffermandosi sulle disposizioni di sicurezza adottate, come 90 Commissari di Percorso, 23 postazioni di controllo tutte collegate via radio, 5 mezzi di soccorso avanzato con medico rianimatore a bordo, 5 mezzi di soccorso meccanico, un team specializzato di estricazione e la squadra di decarcerazione dei Vigili del Fuoco".



Tra le novita' dei protagonisti della vigilia del CIVM, balza naturalmente all'occhio il rilancio di Domenico Scola sulla rivisitata Osella FA 30 Zytek.Il giovane campione cosentino mira dritto alla vetta non solo di gruppo ma anche assoluta, con il prototipo monoposto da 3000 cc. Ci sara' Christian Merli, il trentino reduce dalla vittoria assoluta in Austria nella prima di Campionato Europeo ed ora iniziera' il suo CIVM con la monoposto ufficiale e piu' evoluta di casa Osella.



Altra novita' per l'arrivo di due Wolf G08 F1, quella dell'esperto pugliese Francesco Leogrande con motore Peugeot turbo da 1.6 cc, mentre quella del pilota di casa Francesco Mercuri con motore aspirato RPE da 3000 cc.. Anche il vincitore del Trofeo E2 SC Omar Magliona ora con la Norma M20FC rivisitata dal Team Faggioli e' pronto a difendere il primato del 2016.



Diego Degapsepri ci riprova con la Lola Honda di classe 2000, dalla Sicilia arriva Orazio Maccarrone con la Gloria CP7 e dalla Puglia Giovanni Angelini su Gloria 1000. Esordio stagionale per il catanese Domenico Cubeda sempre sulla aggiornata Osella PA 2000, mentre attende la nuova biposto di classe 3000, sempre dalla citta' etnea rientra nel tricolore Giuseppe Corona sulla Osella PA 21EVO Honda in versione E2 SC. In gruppo CN di nuovo ai nastri di partenza entrambi i Campioni Italiani 2016 ex aequo, il reggino Luca Ligato ed il lucano Achille Lombardi entrambi sulle ultime versioni della Osella PA 21 EVO, ma e' pronto alla sfida dopo una lunga preparazione della Ligier JS49, anche il salernitano Cosimo Rea.



Nel gruppo delle silhouette del gruppo E2SH, spicca la nuova ed inedita BMW Z4 con cui fara' il suo esordio stagionale il romano Marco Iacoangeli, gia' Campione Italiano. In GT al via del Tricolore 2016 Lucio Peruggini con la Ferrari 458 GT3. Sorprendenti le 53 presenze in gruppo Racing Start a ulteriore conferma della scommessa vinta dalla Fedrazione per questa categoria entry level con vetture derivate direttamente dalla serie ma pronte a regalare emozioni e tanta adrenalina. Tra i presenti anche il Campione Italiano 2016 Giacomo Liuzzi su Mini John Cooper Works. Alla categoria turbo e' passato anche il pluri campione delle aspirate Antonio Scappa.