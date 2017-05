Autopsia sul bambino curato con prodotti omeopatici: deceduto per una encefalite

ANCONA, 29 MAGGIO – Secondo le prime indiscrezioni sull'autopsia conclusasi poco fa ad Ancona, Francesco, il bambino di sette anni deceduto, il 27 maggio nell'Ospedale “Salesi”, dopo essere stato curato a casa per un'otite solo con prodotti omeopatici, sarebbe morto per una encefalite.

Intanto, il medico legale ha dichiarato di attendere l'esito degli esami istologici, nonché, il dettaglio dei preparati omeopatici somministrati all’infante per stabilire le cause dell'infezione. Intanto, sono stati indagati per concorso in omicidio colposo il medico omeopata ed i genitori del bambino. I Carabinieri, la notte scorsa, hanno notificato al terapeuta l’informativa di garanzia, sequestrando farmaci, telefoni, computer e ricettari dalla sua abitazione. La medesima proceduta è stata avviata nei confronti dei genitori del piccolo.

Immagine da:http: cislmarche.it

Caterina Apicella