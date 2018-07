Autostrade, 22 nuovi Tutor attivi

ROMA, 27 LUGLIO – Riprende da oggi l’attivazione dei sistemi di controllo della velocità sulle autostrade conosciuto come Tutor. I controlli sono stati ripristinati dalla polizia stradale proprio nel periodo dell’esodo estivo, durante il quale milioni di italiani si muoveranno sulle autostrade per raggiungere le località turistiche.



Il sistema era stato sospeso lo scorso maggio a seguito della sentenza della Corte di Appello di Roma, la quale ad aprile aveva dato ragione all’azienda Craft in merito alla violazione dei brevetti che erano stati riutilizzati impropriamente per l’attivazione del sistema Tutor. Per questo motivo Autostrade per l’Italia ha dovuto pagare una penale e procedere alla sospensione del sistema di controllo della velocità, ritardato fino all’applicazione di un nuovo sistema grazie alle numerose morti che sono state evitate con il precedente metodo.



Il sistema di controllo della velocità utilizzato in sostituzione al precedente è noto come SICVe-PM ed è già a disposizione della polizia stradale, che lo utilizzerà nelle seguenti tratte autostradali: Reggio Emilia-Campegine e la Campegine-Parma; Albisola-Celle Ligure e Celle Ligure-Albisola; Valle del Rubicone-Cesena; Faenza-Forli’; Cesena-Valle del Rubicone e Valle del Rubicone-Rimini nord; Firenzuola-Badia e Badia-Fiorenzuola; All. Dir. Roma nord-Ponzano Romano; Ponzano Romano-Magliano Sabina; Magliano Sabina-Orte; San Vittore-Cassino; Cassino-Pontecorvo; Colleferro-Valmontone; All. Dir. Roma sud-Colleferro; San Vittore-Caianello; Baiano-Avellino ovest; Avellino ovest-Baiano; Sarno-Palma Campania; Allacciamento A1/A30-Nola.



[Foto: Adnkronos]



Velia Alvich