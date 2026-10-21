Autotrasportatori del Sud in protesta per il caro carburanti nonostante i fondi stanziati

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La protesta degli autotrasportatori contro il caro carburanti non si ferma, soprattutto nel Mezzogiorno. Nonostante il governo abbia annunciato lo sblocco di 480 milioni di euro e promesso ulteriori risorse, le organizzazioni del settore proseguono la mobilitazione per chiedere interventi strutturali sui costi del gasolio e maggiore tutela per le imprese.

La situazione in Sicilia e Puglia

In Sicilia il fermo è stato revocato, ma lo stato di agitazione resta attivo: gli autotrasportatori mantengono alta la guardia in attesa di risposte concrete. In Puglia la revoca è solo parziale: i presidi di protesta restano operativi, in particolare quelli di Cerignola e Poggio Imperiale, anche se è stata garantita la consegna delle merci deperibili per evitare ripercussioni sulla filiera agroalimentare.

Calabria e Campania verso il confronto con Salvini

In Calabria e Campania i blocchi proseguiranno almeno fino al 27 ottobre, data in cui è previsto un nuovo confronto con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Sarà un passaggio decisivo per capire se le richieste della categoria troveranno ascolto.

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Fedralog non soddisfatta

La Fedralog ha espresso insoddisfazione per l'esito del confronto tenutosi in Prefettura a Milano, segnalando che le misure annunciate non bastano a compensare l'impatto del caro carburanti sui bilanci delle aziende. La protesta, quindi, continua a tenere banco nel Sud Italia, con riflessi su viabilità e approvvigionamenti.