Autotrasporto in Calabria Fedralog sospende il fermo e attende risposte dal Governo

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La ripresa dei servizi punta ad alleggerire le difficoltà delle filiere produttive Decisivo per il futuro della mobilitazione il confronto del 27 ottobre con Matteo Salvini

Fedralog sospende il fermo dell’autotrasporto in Calabria e concede nuovo spazio al confronto con le istituzioni. La decisione nasce dalla volontà di evitare ulteriori conseguenze per le imprese e per le filiere che dipendono dal trasporto delle merci, a partire da quelle agroalimentari e industriali.

La sospensione, tuttavia, non chiude la vertenza. L’organizzazione chiede interventi concreti sui problemi del settore e indica nell’incontro del 27 ottobre con il ministro Matteo Salvini un passaggio decisivo per valutare le risposte del Governo.

Perché Fedralog ha sospeso il fermo dei servizi

Alla base della scelta c’è la preoccupazione per gli effetti che il protrarsi dell’astensione potrebbe produrre sull’economia calabrese. Fedralog sottolinea come la mobilitazione comporti sacrifici anche per gli stessi autotrasportatori, esponendo lavoratori e imprese a rischi economici e personali.

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Il trasporto delle merci collega produzione, distribuzione e mercati. Un’interruzione prolungata può quindi ripercuotersi su più attività contemporaneamente: dalle aziende agricole che devono movimentare i prodotti alle industrie che attendono materiali o devono consegnare le proprie lavorazioni.

In questo quadro, la ripresa dei servizi di autotrasporto viene presentata come una scelta di responsabilità, pensata per non aggravare le difficoltà del tessuto produttivo e per prevenire ulteriori tensioni.

Una nuova apertura al dialogo con le istituzioni

Fedralog rivendica il rispetto delle regole da parte della categoria e richiama la realtà di un comparto composto da lavoratori, imprenditori e famiglie. Il messaggio è quello di una mobilitazione che intende ottenere ascolto attraverso il confronto istituzionale.

La disponibilità al dialogo si accompagna però alla richiesta di tempi rapidi. Secondo l’organizzazione, le difficoltà denunciate dal settore richiedono soluzioni che non possono essere ulteriormente rinviate.

La sospensione rappresenta dunque un’apertura verso Governo e Ministero, sulla quale peseranno gli esiti dei prossimi incontri.

La Consulta regionale dell’autotrasporto nel percorso di confronto

Nella comunicazione, Fedralog ringrazia Roberto Occhiuto e Antonio Montuoro per l’impegno e la rapidità dimostrati nel promuovere la creazione della Consulta Regionale dell’Autotrasporto.

Un organismo di confronto dedicato può offrire uno spazio nel quale raccogliere le esigenze delle imprese e discutere le criticità del comparto. Perché questo percorso produca risultati, sarà però necessario tradurre il dialogo in risposte operative: è su questo punto che si concentrano le aspettative espresse dall’organizzazione.

Il 27 ottobre il confronto con Matteo Salvini

L’appuntamento indicato da Fedralog è l’incontro con Matteo Salvini del 27 ottobre. L’organizzazione auspica che dal confronto arrivino le soluzioni attese dagli operatori.

La nota non specifica le singole misure richieste né anticipa possibili accordi. Il punto centrale resta la necessità di ottenere risposte adeguate ai problemi segnalati, così da dare una prospettiva alle imprese coinvolte nella protesta.

Senza risposte resta l’ipotesi di un corteo verso Roma

La sospensione del fermo in Calabria mantiene quindi un carattere temporaneo. Fedralog avverte che, in assenza di risultati soddisfacenti, la mobilitazione riprenderà con maggiore fermezza.

Tra le iniziative prospettate figura un grande corteo di mezzi verso Roma, da organizzare qualora il confronto non portasse alle risposte richieste.

Per il momento, la riapertura dei servizi punta a ridurre la pressione sulle filiere produttive. Il futuro della protesta dipenderà dagli sviluppi del dialogo istituzionale e dagli impegni che emergeranno dal prossimo incontro.