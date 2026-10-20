Autotrasporto, sbloccato un miliardo dal ministero: credito d'imposta nel 2027

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Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato lo sblocco di circa un miliardo di euro per il settore dell'autotrasporto, una boccata d'ossigeno dopo le recenti proteste degli operatori. La misura, attesa da mesi, mira a sostenere le imprese colpite dall'aumento dei costi e dalla crisi del settore.

Come saranno distribuite le risorse

Secondo quanto comunicato, 480 milioni di euro serviranno a coprire le domande presentate fino al 30 agosto, mentre ulteriori risorse saranno stanziate per le richieste di settembre e ottobre. Il credito d'imposta sarà però disponibile solo nel 2027, un timing che ha già suscitato qualche perplessità tra gli addetti ai lavori, ma che il ministero giustifica con le procedure di rendicontazione.

Le reazioni delle associazioni

Le associazioni di categoria, che nelle scorse settimane avevano organizzato manifestazioni e blocchi, accolgono con cautela l'annuncio. Il prossimo incontro con il ministero è fissato per il 27 ottobre, un appuntamento cruciale per definire i dettagli operativi e verificare l'effettiva erogazione dei fondi. Intanto, gli autotrasportatori chiedono certezze sui tempi e sulle modalità di accesso al credito d'imposta.

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Un settore in difficoltà

L'autotrasporto rappresenta una componente essenziale dell'economia italiana, con migliaia di imprese e lavoratori coinvolti. Le proteste di ottobre avevano acceso i riflettori sulle criticità del comparto, dal caro carburante alla burocrazia. Lo sblocco annunciato dal ministero è un primo passo, ma resta da capire se sarà sufficiente a placare gli animi e a garantire la stabilità del settore.