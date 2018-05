Autovettura in fiamme a Davoli (CZ)

DAVOLI (CZ), 24 MAGGIO - È di natura accidentale l'incendio che questa mattina sulla SS106 nel comune di Davoli ha interessato una vettura Alfa Romeo 166 in transito.Unico passeggero il conducente che, accortosi del fumo che fuoriusciva dal vano motore, tempestivamente accostava la vettura abbandonando la stessa prima che il rogo si propagasse.



In attesa dell'arrivo dei soccorsi alcuni cittadini presenti sul posto si prodigavano con l'uso di un estintore ad una prima opera di spegnimento. L'immediato intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Soverato è valso alla completa estinzione del rogo ed alla messa in sicurezza della vettura che riportava danni nella sola parte anteriore.

Non si registrano persone ferite o intossicate.

Redazione