Ave-Maria: Come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre

L'articolo è tratto dal libro "Un pensiero a Maria. Preghiere mariane" (Tau editrice) di Don Francesco Cristofaro. Si può acquistare il testo in tutte le librerie o sul sito www.taueditrice.com

Come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre

Qual era la promessa di Dio ad Abramo? Ecco la promessa di Dio per Abramo:

«Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una grande nazione e ti benedirò, renderò grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò, e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra». (Gn 12,1-3).L’angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: «Giuro per me stesso, oracolo del Signore: perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare; la tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce». (Gen 22,15-18).



La benedizione di Dio, per l’obbedienza di Abramo, si sarebbe riversata un giorno sul mondo intero, attraverso la sua discendenza. Ora la discendenza di Abramo non sono tutti i suoi figli, altrimenti ogni discendente di Abramo sarebbe una fonte di benedizione per il mondo, per ogni uomo. La discendenza di Abramo è uno solo: Cristo Gesù. Ecco come questa verità ci viene insegnata da San Paolo nella lettera ai Galati.



Come Abramo ebbe fede in Dio e gli fu accreditato come giustizia, riconoscete dunque che figli di Abramo sono quelli che vengono dalla fede. E la Scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato i pagani per la fede, preannunciò ad Abramo: In te saranno benedette tutte le nazioni. Di conseguenza, quelli che vengono dalla fede sono benedetti insieme ad Abramo, che credette. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della Legge, diventando lui stesso maledizione per noi, poiché sta scritto: Maledetto chi è appeso al legno, perché in Cristo Gesù la benedizione di Abramo passasse ai pagani e noi, mediante la fede, ricevessimo la promessa dello Spirito… Tutti voi infatti siete figli di Dio mediante la fede in Cristo Gesù, poiché quanti siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo. Non c’è Giudeo né Greco; non c’è schiavo né libero; non c’è maschio e femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. Se appartenete a Cristo, allora siete discendenza di Abramo, eredi secondo la promessa. (Cfr. Gal 3,6-29).



In Cristo Gesù, vera, unica, sola discendenza di Abramo, Dio può adempiere ora tutte le sue promesse di salvezza, redenzione, giustificazione, santificazione. Può fare di ogni uomo un suo figlio di adozione, rendendolo partecipe della sua divina natura e costituendolo in Cristo Gesù erede del suo regno eterno che è il Paradiso. Senza Cristo, fuori di Lui, lontano da Lui, non vi è alcuna possibilità di salvezza per l’uomo, perché Dio ha deciso di salvare l’uomo solo per mezzo del suo Figlio Unigenito, divenuto vera discendenza di Abramo. Dio non ha altra promessa da osservare e non osserva nessuna sua promessa se non per mezzo di Cristo Gesù.

Riflettiamo insieme…

Questa verità oggi fa difetto in seno al popolo di Dio, nello stesso cuore di tutti i discepoli del Signore. Vi è come un rinnegamento, un tradimento silenzioso, tacito, della verità di Gesù Signore. Tutti sono diventati i salvatori di tutti. È come se il cristiano si vergognasse di proclamare la verità del suo Maestro e Signore, dimenticandosi che la verità di Cristo Gesù è verità del Padre, perché Cristo è la sola promessa del Padre. Se noi non predichiamo Cristo Gesù, non professiamo con vera testimonianza la sua verità, noi non amiamo l’uomo, perché lo escludiamo dalla sua salvezza. Un Dio senza Cristo, anche se unico e solo nel suo cielo, non salva l’uomo, perché questo Dio unico e solo, non ha fatto a noi alcuna promessa di salvezza. La promessa di salvezza l’ha fatta il Padre del Signore nostro Gesù Cristo e l’ha fatta proprio in Cristo, per mezzo di Lui, per Lui e con Lui.

Non svendiamo e non rinneghiamo la nostra fede.

Preghiamo insieme…

Vergine Maria, Madre di ogni grazia, insegnaci la vera fede in Cristo Signore. Amen.

Io credo

Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente,

Creatore del Cielo e della Terra,

di tutte le cose visibili e invisibili.

Credo in un solo Signore Gesù Cristo

Unigenito Figlio di Dio

nato dal Padre prima di tutti i Secoli.

Dio da Dio, Luce da Luce, Dio Vero da Dio Vero,

Generato, non creato, dalla stessa Sostanza del Padre.

Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create.

Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal Cielo

e per opera dello Spirito Santo

Si è incarnato nel Seno della Vergine Maria

e Si è fatto Uomo.

Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,

morì e fu sepolto

e il terzo giorno è resuscitato secondo le Scritture

ed è salito al Cielo

e Siede alla Destra del Padre

e di nuovo Verrà nella Gloria

per giudicare i vivi e i morti

ed il Suo Regno non avrà fine.

Credo nello Spirito Santo

Che è Signore e Dà la Vita

e Procede dal Padre e dal Figlio

e con il Padre ed il Figlio è Adorato e Glorificato

e Ha parlato per mezzo dei Profeti.

Credo la Chiesa una, santa, cattolica ed apostolica.

Professo un solo Battesimo per il perdono dei peccati

e aspetto la resurrezione dei morti

e la Vita del Mondo che verrà.

Amen.

Don Francesco Cristofaro