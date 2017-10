Ave-Maria: E il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore

L'articolo è tratto dal libro "Un pensiero a Maria. Preghiere mariane" (Tau editrice) di Don Francesco Cristofaro. Si può acquistare il testo in tutte le librerie o sul sito www.taueditrice.com

E il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore

Nel canto del Magnificat la Vergine Maria confessa Dio il suo salvatore. Ella è la prima salvata da Dio. La salvezza che Dio ha compiuto in Lei è singolare, unica, che non sarà mai di nessun’altra creatura. Ella è stata salvata non per redenzione. Si redime, si riscatta, si libera colui che è prigioniero, schiavo del diavolo, del male, del peccato, della morte spirituale. Gesù è il Redentore del mondo intero, ma non di sua Madre. Sua Madre non è stata comprata, non è stata liberata, non è stata sottratta al potere del diavolo, non è stata tratta fuori dalla sua prigionia, non è stata riscattata dalla sua schiavitù. Satana non ha mai avuto un solo istante di dominio sopra di Lei. Ella è salvata da Dio per prevenzione dal peccato originale. Ella fu preservata, fu piena di grazia, è resa giusta e santa in previsione dei meriti di Gesù.



È Dio che l’ha fatta e voluta così. Dio per la Vergine Maria è vero salvatore.

Per questa immensa grazia Ella esulta, gioisce, si rallegra nel suo Signore.

La Vergine Maria è la sola creatura al mondo redenta e salvata per preservazione. Questa verità è tutta sua e di nessun altro. Dal primo istante del suo concepimento Ella è piena di grazia e sempre rimase piena di grazia crescendo di grazia in grazia.

Riflettiamo insieme…

Vorrei che pensassimo e riflettessimo insieme: quante volte noi siamo di Dio e quante volte siamo del demonio? Quante volte ci facciamo guidare, sorreggere, illuminare dalla Parola di Dio e quante volte, invece, è la parola illusoria del mondo, del principe delle tenebre che ci seduce e porta a scelte non sante, non buone.

L’ombra del male mai si è poggiata sulla Vergine Santa. Ella è stata sempre vestita del sole della grazia. Autore di tale bellezza, è Dio. Lasciamoci fare ogni giorno sempre nuovi, sempre belli e splendenti dall’Amore e della Grazia di Dio nostro Salvatore. Che bello sarebbe se il Signore “affacciandosi” dal suo Paradiso potesse dire: “come sono belli i miei figli”. Impegniamoci a farci belli nel cuore, nei pensieri, nella vita.

Preghiamo insieme…

Vergine Maria, Madre della Redenzione, Angeli e Santi, aiutateci a contemplare questa bellezza, in modo che i nostri cuori siano rapiti, incantati, trascinati, a Dio. Signore vogliamo farci belli per Te. Amen.

Preghiera di Giovanni Paolo II per un amore fecondo

Vergine Santa,

tu hai vissuto come nessun’altra donna al mondo

il mistero sublime della maternità.

Mentre la fede

ti rendeva accogliente alla Parola del Signore,

il tuo corpo si faceva spazio fecondo

per la sua incarnazione.

Accompagnaci, o Madre,

verso una percezione sempre più profonda

della dignità di ogni essere umano.

Fa’ che ne abbiano lucida coscienza

specialmente gli uomini e le donne

chiamati all’eccelsa vocazione

della paternità e della maternità,

perché siano sempre

“santuario della vita”

mediante il prodigio della generazione,

da Dio affidato

all’autenticità del loro amore fedele

e alla loro vigile responsabilità.



Don Francesco Cristofaro