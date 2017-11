Ave-Maria: Gementi e piangenti in questa valle di lacrime

L'articolo è tratto dal libro "Un pensiero a Maria. Preghiere mariane" (Tau editrice) di Don Francesco Cristofaro. Si può acquistare il testo in tutte le librerie o sul sito www.taueditrice.com

Gementi e piangenti in questa valle di lacrime

Ogni lacrima che viene versata sulla nostra terra è il frutto del peccato, che si manifesta come stoltezza. Questo genera morte, disperazione, perdita della pace, miseria spirituale e fisica, povertà estrema, solitudine incolmabile, separazioni, divisioni, disunioni, divorzi, abolizione della famiglia, unioni non secondo Dio, una vera torre di Babele.



In questa situazione di pianto e di dolore cosa fa la Vergine Maria? È la Madre che assiste il Figlio suo dimorando ai piedi della sua croce, condividendo con Lui il suo immenso dolore.



Ecco quale dovrà essere la nostra grandezza: non solo far sì che per mezzo nostro neanche una sola lacrima venga versata dai nostri fratelli. Dobbiamo anche essere capaci di assumere le lacrime dei nostri fratelli ed asciugarle. Come si assumono e come si asciugano? Attraverso il nostro grande amore, la nostra immensa carità, la condivisione, il dono del Vangelo, la testimonianza della nostra fede, il portare ciascuno dei nostri fratelli piangenti e doloranti, tristi e sconsolati a Lei, alla nostra Madre celeste, a Lei che sa prendere su di sé tutte le nostre lacrime e le sa asciugare con la sua immensa misericordia e la sua infinita compassione.



Imitare la Vergine Maria è interrompere per quanto è nella nostra santità questo fiume di lacrime. Possiamo farlo in tanti modi: regalando un sorriso, dicendo una parola buona, evitando un giudizio, astenendoci da ogni condanna, accogliendo sempre, pregando, aiutando, sostenendo, facendo bene ogni cosa, studiando, lavorando con coscienza e onestà, partecipando con zelo alla vita della comunità parrocchiale. Infinite sono le opere che possiamo fare perché le lacrime vengano asciugate sul volto dei nostri fratelli.



Vergine Maria, Madre della redenzione, asciuga le nostre lacrime. Fa’ però di noi persone che asciugano le lacrime dei loro fratelli. Angeli e Santi, sosteneteci. Vogliamo essere datori di gioia verso tutti. Amen.

Un pensiero sulla Misericordia…

Noi siamo nelle tenebre, nell’ombra della morte, siamo nel buio più fitto della nostra esistenza. Ai nostri giorni questo buio si è fatto ancora più fitto. Abbiamo finanche distrutta la verità della nostra stessa natura. Non poteva essere se non così. Quando si distrugge Dio all’istante si distrugge l’uomo nella sua natura, nelle sue relazioni, in ogni sua dimensione. È Dio la verità dell’uomo. Abolito Dio, cancellato dalla mente, dal cuore, dai sentimenti, anche dalle ipotesi di una sua eventuale esistenza, l’uomo si annienta e si distrugge. Ecco allora la grande misericordia del nostro Dio. Lui ci manda un sole che sorge dall’alto, che non viene dalla terra, ma dal suo stesso cuore, per risplendere su di noi, immersi in questo buio, così che possiamo uscire dalla spelonca della nostra nullità e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Dio ci ha creati anfore capaci di contenere tutto il suo amore. Il peccato ci ha ridotti in pezzi. Dio viene e ci mostra la sua misericordia ricomponendoci, impastandoci di nuovo, togliendo la pietra che è al posto del nostro cuore. Rifiuta la misericordia chi non si lascia ricomporre nella verità.

Invocando la Misericordia…

(dalla novena alla festa della Misericordia – giorno 3)

«Oggi conduciMi tutte le anime devote e fedeli, ed immergile nel mare della Mia Misericordia. Queste anime Mi hanno confortato lungo la strada del Calvario, sono state una goccia di conforto in un mare di amarezza».

Eterno Padre, guarda con occhi di Misericordia alle anime fedeli come all' eredità del Figlio Tuo e per la Sua Passione dolorosa concedi loro la Tua benedizione e accompagnale con la Tua protezione incessante, affinché non perdano l' amore ed il tesoro della santa fede, ma con tutta la schiera degli angeli e dei santi glorifichino la Tua illimitata Misericordia nei secoli dei secoli.

Ripeti: Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.



Don Francesco Cristofaro