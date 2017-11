Ave-Maria: Grandi cose ha fatto per me l?Onnipotente e Santo è il suo nome

L'articolo è tratto dal libro "Un pensiero a Maria. Preghiere mariane" (Tau editrice) di Don Francesco Cristofaro. Si può acquistare il testo in tutte le librerie o sul sito www.taueditrice.com

Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il suo nome

Quali sono queste grandi cose che il Signore ha fatto nella Vergine Maria?

Dio ha fatto per Maria, qualcosa di mai udito prima e mai fatto per nessun’altra donna: la Vergine Maria è Madre di Dio. È Madre e Vergine che ha concepito per opera dello Spirito Santo il Verbo della vita, il Figlio Eterno del Padre, che nel suo grembo ha voluto farsi uomo. Da lei il vero Dio è anche il vero uomo.



La Vergine Maria è stata costituita dal Figlio Mediatrice di tutte le grazie. Non c’è grazia che non discenda da Lei nei nostri cuori. Chi vuole un dono dal Cielo deve chiederlo a Lei. Il Figlio ascolta una sola voce: quella della Madre sua. Noi preghiamo con la sua voce, con il suo cuore, con la sua anima e Cristo Gesù esaudisce ogni nostro desiderio, perché è il desiderio della Madre sua che Lui sempre ascolta ed esaudisce.

Riflettiamo insieme…

La Vergine Maria è Madre di ogni discepolo di Cristo Gesù ed è anche Madre nostra se noi lo desideriamo, lo chiediamo. Come in Lei e per Lei il Figlio di Dio è divenuto Figlio dell’uomo per opera dello Spirito Santo, così in lei e per Lei, in Cristo Gesù, per opera dello Spirito Santo, ogni figlio dell’uomo viene generato a figlio di Dio. In lei deve nascere alla nuova dignità di figlio di Dio ogni redento. La Vergine Maria è vera madre di ogni cristiano. Da vero figlio sempre deve vivere. Con lei deve stringere un rapporto di vera figliolanza. Lei è vera nostra Madre. Noi siamo chiamati a vivere come veri suoi figli.



La Vergine Maria è rivestita di luce purissima, divina. Non c’è luce nel Cielo superiore alla sua luce tra tutte le creature, Angeli e Beati. La sua supera per intensità tutta la luce messa insieme di tutti gli abitanti del Cielo. Solo Dio è superiore alla Vergine Maria in luce e in Santità, solo Cristo Signore è più alto in gloria e in magnificenza. Dopo Cristo è la Vergine Maria splendente di gloria eterna e divina. Maria è la Donna vestita di Sole perché è rivestita di Dio, Sole di giustizia.

Preghiamo insieme…

Vergine opera unica in bellezza. Si, quanto si bella Madre! Una bellezza ineguagliabile. Bellezza nel viso, negli occhi, nel cuore.

Stringimi forte a te o Mamma! Mamma di pace e di perdono, Mamma di misericordia e di amore.

Intercedei per me Mamma. Prega per questo tuo figlio che vuole essere Figlio di Dio e vuole venire nel Cielo a cantare con gli angeli e i santi le meraviglie del Signore. Amen.

Saluto alla Beata Vergine Maria di San Francesco d’Assisi

Ave, Signora, santa regina,

santa Madre di Dio, Maria,

che sei vergine fatta Chiesa

ed eletta dal santissimo Padre celeste,

che ti ha consacrata

insieme col santissimo suo Figlio diletto

e con lo Spirito Santo Paraclito;

Tu in cui fu ed è ogni pienezza

di grazia e ogni bene.

Ave, suo palazzo.

ave, suo tabernacolo,

ave, sua casa.

Ave, suo vestimento,

ave, sua ancella,

ave, sua Madre.

E ave, voi tutte, sante virtù,

che per grazia e lume dello Spirito Santo

siete infuse nei cuori dei fedeli,

affinché le rendiate,

di infedeli, fedeli a Dio.



Don Francesco Cristofaro