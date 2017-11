Ave-Maria: Un pensiero sulla Misericordia...

L'articolo è tratto dal libro "Un pensiero a Maria. Preghiere mariane" (Tau editrice) di Don Francesco Cristofaro. Si può acquistare il testo in tutte le librerie o sul sito www.taueditrice.com



Un pensiero sulla Misericordia…

Vi è una misericordia preveniente che apre le porte ad ogni altra misericordia. Questa misericordia preveniente la canta la Vergine Maria nel suo Magnificat: “Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono”.



La Vergine Maria nel suo canto unisce misericordia di Dio e timore di Dio. “La misericordia di Dio di generazione in generazione è per quelli che lo temono”. Cosa significa temere il Signore? Semplice: Ascoltare la sua Parola e metterla in pratica. Per chi è allora la misericordia di Dio? Per coloro che vivono di Parola del Signore. Qual è la Parola del Signore? È quella che Cristo Gesù ci ha lasciato. Il Vangelo accolto e vissuto è la chiave che apre le porte della misericordia di Dio.

Invocando la Misericordia…

(dalla novena alla festa della Misericordia – giorno 1)

«Oggi conduciMi tutta l' umanità, e specialmente tutti i peccatori, ed immergili nel mare della Mia misericordia. E con questo Mi consolerai dell’amara tristezza in cui mi getta la perdita delle anime».



Eterno Padre, guarda con occhio di misericordia specialmente i poveri peccatori e tutta l' umanità, che è racchiusa nel pietosissimo Cuore di Gesù, e per la Sua dolorosa Passione mostraci la Tua misericordia, affinché per tutti i secoli possiamo esaltare l' onnipotenza della Tua misericordia. Amen.

Ripeti: Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.

Don Francesco Cristofaro