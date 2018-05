Avellino, prof. sgrida uno studente: aggredito con calci e pugni

AVELLINO, 10 MAGGIO - Il professore lo rimprovera nel cortile della scuola, lui reagisce, rifila un pugno al docente e gli spacca il naso. È accaduto questa mattina in una scuola superiore di Avellino, dove un diciassettenne ha aggredito un insegnate, dopo che quest’ultimo lo aveva richiamato perché girava in motorino nel piazzale dell’istituto.

Un episodio gravissimo, l’ennesimo di un periodo difficile nel rapporto alunni-insegnanti. La dirigenza della scuola avellinese ha convocato già per domani il consiglio d’istituto per decidere sulle decisioni da prendere, in attesa di ascoltare i fatti secondo la versione del professore. Il docente non avrebbe presentato denuncia, almeno per il momento, nei confronti dell’aggressore.

La scena si è consumata davanti agli occhi degli altri studenti e del personale dell’istituto tecnico-industriale del capoluogo irpino. Dopo l’aggressione al professore, il ragazzo sarebbe regolarmente entrato in classe, mentre l’insegnante è stato soccorso dai colleghi.

Quanto accaduto ad Avellino riporta al centro del dibattito le questioni spinose che riguardano il rapporto tra studenti e insegnanti, a poche settimane dal clamoroso episodio di Lucca quando, in un video divenuto virale sul web, un docente veniva minacciato e insultato dai suoi stessi alunni.

Claudio Canzone

Fonte foto: ilgiornale.it