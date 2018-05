Avellino, studente colpisce in faccia un professore che lo aveva rimproverato

AVELLINO, 9 MAGGIO – Altro caso di aggressione in un liceo. Il ragazzo, un 18enne di Avellino, dopo esser stato rimproverato da un professore, lo ha colpito sferrando un pugno in pieno volto, tornando poi in classe come se nulla fosse successo. È accaduto all’Istituto tecnico industriale “Guido Dorso” di Avellino. Il docente è stato subito aiutato dal personale scolastico e portato in ospedale con una frattura al setto nasale.

Il ragazzo autore dell’aggressione si è difeso giustificandosi: “L’ho colpito in maniera fortuita”. Alle 8.00 di questa mattina è stato richiamato dal professore mentre impennava con la moto nel cortile della scuola mettendo a rischio la sicurezza degli altri studenti. Dopo averlo insultato lo ha aggredito davanti a molti testimoni. Al momento il docente non ha ancora sporto denuncia, ma il ragazzo rischia oltre a sanzioni disciplinari che gli farebbero saltare la maturità, anche provvedimenti penali.

Federico De Simone

fonte immagine: repubblica.it