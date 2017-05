Avevano passaporti falsi, 4 macedoni arrestati ad Alba

ALBA, 29 MAGGIO 2017 - I Carabinieri della Compagnia di Alba hanno eseguito un blitz, all'alba di oggi, che ha portato all'identificazione di 80 cittadini macedoni. In 56 sono stati accompagnati in caserma per ulteriori accertamenti circa la veridicità delle carte d'identità e dei passaporti in loro possesso.

Il servizio dei militari si inserisce nell'ambito delle operazioni di contrasto al fenomeno dell'immigrazione clandestina, al suo favoreggiamento e, soprattutto, nell'ambito del rafforzamento dei servizi di sicurezza e controlli antiterrorismo disposti a livello nazionale.

I militari del Nucleo Radiomobile e della Stazione di Cortemilia, in collaborazione con il servizio di cooperazione internazionale austriaco e romeno, sono riusciti ad accertare la falsità di quattro documenti validi per l'espatrio di nazionalità bulgara, in possesso di cittadini macedoni.

Per due donne e due uomini è scattato l'arresto in flagranza di reato per possesso di documenti falsi, ricettazione e - in base al Testo Unico sull'immigrazione - permanenza illegale sul territorio nazionale. Un quinto cittadino macedone, invece, è stato espulso dall'Italia per non aver regolarizzato la propria posizione.

Daniele Basili

immagine da videocitta.it