Avrebbe abusato di una bambina, approfittando del suo ruolo di volontario: arrestato 67enne

SIRACUSA, 6 APRILE – Avrebbe abusato ripetutamente di una bambina, affetta da un ritardo mentale di medio grado, sin da quando la piccola aveva 12 anni, con la scusa di prestare soccorso economico a lei e alla famiglia. Sono queste le pesantissime accuse rivolte ad un dipendente comunale di 67 anni, che è stato arrestato oggi, nel Siracusano, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare disposta dal GIP.

La delicata indagine è partita il 1 Dicembre del 2017, a seguito una segnalazione anonima: l’uomo, che aiutava la famiglia con pacchi alimentari tramite un’associazione, avrebbe approfittato del suo ruolo per compiere le violenze. E’ emerso infatti come fosse solito girare per le vie della città insieme alla bambina, a bordo dell’auto della stessa associazione, recandosi nella sede ad orari sospetti, durante i quali non vi era alcuna attività di volontariato in corso.

Anche le successive captazioni ambientali hanno confermato il quadro indiziario a carico dell’indagato, che attualmente è rinchiuso nel carcere di Cavadonna.

fonte immagine: IlFattoNisseno.it

Flaminia Costanzi