"Avventure in borgo", inaugurato un nuovo parco a Sellia

SELLIA (CZ), 24 GIUGNO - Il comune di Sellia si conferma, ancora una volta, un "borgo magico capace di puntare sulle sue peculiarita' per diventare una attrazione turistica, e sconfiggere con l'entusiasmo e la forza dei sogni la rassegnazione all'immobilismo che avrebbe lasciato scivolare il paese verso lo spopolamento. Merito di un sindaco, e consigliere provinciale, entusiasta ed energico come Davide Zicchinella e di una comunita' operosa, unita e positiva che non si abbatte e non si piega all'isolamento e da' il proprio contributo alle Istituzioni del fare". E' quanto ha affermato il presidente della Provincia di Catanzaro, Enzo Bruno, partecipando questa mattina all'inaugurazione del parco "Avventure in Borgo", una struttura finanziata attraverso i Pisl (Piani Integrati di sviluppo locale), per circa 630 mila euro e la sinergia con investitori privati, che attraverso intrattenimenti, giochi, percorsi avventura si propone di far diventare il centro Presilano una vera e propria attrazione turistica.

A circondare il presidente Bruno e il sindaco Zicchinella al momento del taglio del nastro, tra le autorita' civili e militari, numerosi sindaci del comprensorio che dovranno essere capaci di cogliere le opportunita' di sviluppo di una progettualita' innovativa che guarda al territorio e punta sulla collaborazione tra Enti locali. "Un sogno che diventa realta' dopo anni di lavoro e di grandi sinergie - ha evidenziato il sindaco, e consigliere provinciale delegato allo Sport, Davide Zicchinella - che riportera' ancora una volta il nostro piccolo ma dinamico comune al centro della cronaca nazionale in maniera positiva. Abbiamo trasformato la conformazione del nostro territorio da punto di debolezza a punto di forza - aggiunge il sindaco - realizzando una teleferica che da una delle colline porta dritto nel borgo, 500 metri di lunghezza, duecento di altezza dal suolo. E' costata 150 mila euro, fondi che abbiamo avuto con un mutuo della Cassa depositi e prestiti".

Anche l'Unione europea ha creduto in questo progetto investendo su due diverse misure - quella sullo spopolamento e quella sul turismo - un milione di euro per realizzare a corredo della teleferica una sorta di torre dalla quale ci si potra' lanciare con un salto da bungee jumping, un ponte tibetano lungo 110 metri e alto 20, un parco-avventura con ponti sospesi di diverse altezze. Ricordiamo, inoltre, che Sellia ha un rapporto tra abitanti e strutture museali o espositive pari a una ogni 60 residenti e che potrebbe fregiarsi del titolo di comune europeo con il piu' alto tasso di spazi culturali offerti al pubblico. "Non posso che esprimere grande soddisfazione e ringraziamenti per le tante persone che hanno collaborato credendoci- conclude Zicchinella - eravamo un paese semi-sconosciuto e in via di estinzione ora stiamo diventando un modello da imitare". Gestito dalla societa' "Avventure in Borgo" SRL aggiudicataria dell'apposito bando di evidenza pubblica promosso dal Comune di Sellia, il Parco Avventura di Sellia e' unico nel suo genere non solo in Italia ma addirittura in Europa per numero e qualita' di attrattori (Teleferica per Volo lunga 500 metri; Torre di Lancio alta 15 metri, Ponte Panoramico Sospeso lungo 130 mt; Percorsi Acrobatici con 24 piattaforme) e per la sua stessa ubicazione. Avventure in Borgo, infatti, e' il primo Parco Avventura integrato interamente in un antico borgo medievale che diverra' pertanto il primo borgo avventura d'Europa.

La struttura ha tre testimonial d'eccezione per rappresentare lo spirito e l'originalita' del parco: don Francesco Cristofaro, sacerdote catanzarese, scrittore, saggista, autore e conduttore di trasmissioni televisive e radiofoniche; Carmine Lupia, laureato in agraria, botanico ed esperto di politiche ambientali, artefice del "caso" Valli Cupe, l'area naturalistica della presila catanzarese, meta di decine di migliaia di turisti all'anno e attenzionata dai media di tutto il mondo e recentemente individuata come Riserva Naturale; Michele Laino, laureato in fisioterapia, nelle scorse settimane ha conquistato la ribalta della cronaca nazionale per aver percorso a piedi, i circa 400 chilometri che separavano Piazza San Pietro a Roma da Piazza San Pietro ad Albidona, attraversando 4 regioni del centro-sud Italia (Lazio, Campania, Basilicata ed appunto Calabria). "Sellia e' un paese straordinario - ha rimarcato il presidente Bruno - che sotto la guida di Davide e' diventato un borgo attrattivo sotto il profilo ludico-culturale-ricreativo nel cuore della Sila a pochi chilometri da Catanzaro e dal Mar Jonio. Una strategia vincente per bloccare lo spopolamento e creare occupazione, un modello positivo che da' speranza a tutto il nostro territorio".