Avvocato Express una startup in toga in giro per il mondo: da Napoli a Madrid

CATANZARO, 12 DICEMBRE - La regione Campania, in data odierna, ha inviato un invito VIP al fondatore ed amministratore delegato della startup Avvocato Express consentendo di accedere ai lavori interni di SMAU 2017 al fine di poter incontrare i partner digitali e le imprese presenti all'importante evento (che si terrà, com'è noto, a Napoli il 14 e 15 dicembre prossimi).

La startup Avvocato Express, quotata di recente dal mercato oltre 10 milioni di euro con pubblicazioni su riviste specializzate del VentureCapital, Private Equity e del Private Debt come l'AIFI di Milano, è nata in Calabria ma si stà espandendo in Paesi come la Germania, l'Ungheria ed ora anche la Spagna. Infatti dopo l'evento di Napoli l'amministratore delegato, l'avvocato catanzarese Luigi Ciambrone, volerà a Madrid per intraprendere colloqui con investitori spagnoli interessati al motore di ricerca giuridico gratuito Sim0ne, dopo gli accordi già conclusi con investitori tedeschi e ungheresi, su cui sta lavorando uno staff di giovani e promettenti informatici calabresi all'uopo selezionati e scelti. Gli incontri seguono l'evento di South Summit tenutosi nella capitale spagnola. Continuano, quindi, ad arrivare i riconoscimenti per una iniziativa professionale che tratta l'assistenza legale a pagamento on line con oltre 20.000 Avvocati già iscritti e suddivisi per materie e specializzazioni.La Piattaforma www.avvocatoexpress.it ha ormai superato quota 2 milioni e cinquecentomila accessi e si segnala per essere la leader sul mercato italiano ed europeo e seconda, soltanto, alle piattaforme statunitensi. Il successo e le numerose iscrizioni di avvocati ha portato il Consiglio di Amministrazione della startup a deliberare la quota massima, per il momento, di 25.000 iscritti raggiunta la quale verrà bloccata la procedura di accesso. Ciò per consentire di equilibrare il numero degli avvocati alle chat giornaliere anche quelle di assistenza scritta all'utente. Dopo Milano (Open Summit 2015), Berlino (SES 2016), Budapest (Safari Summit 2017) ora Madrid, una startup in toga in giro per il mondo. Luigi CIAMBRONE, Amministratore delegato AvvExpress