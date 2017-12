Bazzano, donna azzannata da 2 pitbull: in rianimazione

BAZZANO, 10 DICEMBRE – Una donna di settant’anni è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Maggiore di Bologna, in prognosi riservata, dopo essere stata azzannata, nel pomeriggio di ieri, da due pitbull.

I cani apparterrebbero al vicino e l’episodio si sarebbe verificato sul pianerottolo di casa della vittima, a Bazzano, comune di Valsamoggia. La donna, come riferito dal Resto del Carlino, sarebbe uscita per buttare l'immondizia quando sarebbe stata attaccata dai due cani.

Sbalzata a terra, sarebbe stata ferita alle gambe, alla gola e alla testa di due cani. Il proprietario sarebbe intervenuto e avrebbe avvisato il 118. Prima è stata portata all'ospedale del paese, poi trasportata al Maggiore: verserebbe in gravi condizioni di salute. I due pitbull sono stati sequestrati e affidati ad un canile.

Il provvedimento, conseguenza naturale in questi casi, è inscritto nell'ambito dell'indagine avviata dai Carabinieri della stazione di Bazzano, Compagnia di Borgo Panigale. Pare che gli animali in passato non abbiano mai dato problemi simili. La posizione del proprietario è al vaglio dei militari, che lavorano d'accordo con la Procura.

Luna Isabella



(foto da adiestradordeperros.com)