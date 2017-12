Babbo Natale del poliziotto 2017, 10^ edizione, "Us Catanzaro calcio"

CATANZARO, 27 DICEMBRE - Anche quest’anno il Sindacato Autonomo di Polizia (SAP) di Catanzaro, durante le festività natalizie, organizzerà l’evento ormai a tutti noto come il “Babbo Natale del Poliziotto” giunto alla sua 10^ edizione.

L’appuntamento entrato a far parte a pieno titolo delle manifestazioni natalizie cittadine si terrà venerdì 29 dicembre p.v. alle ore 16,00 presso il Palazzetto dello Sport “Palagiovino” di Catanzaro Lido.



Finalità della kermesse è, come sempre, quella di offrire un’occasione di aggregazione ed interazione tra i poliziotti, le rispettive famiglie e la cittadinanza che ogni anno immancabilmente ha aderito entusiasta all’iniziativa, il tutto sapientemente miscelato con musica, giochi, divertimento e soprattutto con la spensieratezza e l’allegria dei numerosissimi bambini, i veri protagonisti della manifestazione, ai quali verranno distribuiti: zucchero filato, pop corn, caramelle, cioccolatini e tantissimi altri gadget.



La manifestazione sarà ravvivata dall’allestimento di gommoni gonfiabili, spettacoli di magia, trucca bimbi, personaggi delle fiabe e dalle esibizioni dell’unità cinofila ed artificieri della Polizia di Stato nonché della Scuola di Danza “New Just Dance” di Marika Donato.



E’ inoltre prevista la partecipazione dell’U.S. CATANZARO CALCIO, che con grande entusiasmo ha subito accolto l’invito.



Il vero significato etico e sociale che sta alla base dell’iniziativa sarà testimoniato dall’intervento di autorità civili, militari e religiose.



Il segretario provinciale del SAP, Sergio Riga, tiene a ringraziare il Sindaco di Catanzaro Sergio ABRAMO ed il Vice Sindaco Ivan CARDAMONE per il fondamentale contributo elargito a favore della manifestazione, l’Amministrazione Provinciale per la cortese concessione del Palagiovino, la disponibilità e vicinanza e l’insostituibile prezioso e puntuale sostegno degli ormai storici partners commerciali CAFFE’ GUGLIELMO e MC DONALD’S che, compreso il valore etico-sociale e no profit dell’evento, hanno fortemente voluto associare il loro marchio alla manifestazione targata SAP.