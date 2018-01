Baby gang: 15enne pestato, presi minorenni. Polizia chiude indagine su ferimento Gaetano

NAPOLI, 31 GENNNAIO - Svolta nelle indagini per l' aggressione e il ferimento di Gaetano, il 15enne pestato nei pressi della stazione della metropolitana di Chiaiano, a Napoli, lo scorso 12 gennaio.

La Polizia ha fermato alcuni giovani, tutti minorenni e ritenuti responsabili, a vario titolo, dell' aggressione. In seguito alle violenze subite, il giovane è stato operato d'urgenza e gli è stata asportata la milza.

I provvedimenti restrittivi, nei quali si ipotizza il reato di lesioni gravissime, sono stati emessi dal Gip del tribunale dei minorenni di Napoli ed eseguiti dagli agenti dei commissariati di Scampia e Chiaiano.



I dettagli dell'indagine che ha portato al fermo della presunta baby gang verranno resi noti in una conferenza stampa in programma in questura a Napoli alle 11.