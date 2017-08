Bagno di folla a Soverato per Francesco Renga. La Summer Arena adesso aspetta Fiorella Mannoia. Foto

SOVERATO (CZ) 22 AGOSTO - Un vero e proprio bagno di folla ha accolto Francesco Renga per la sua unica data calabrese del tour “Scriverò il tuo nome”. Ieri sera alla Summer Arena di Soverato, per la programmazione allestita dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese, che gestisce anche l’area, ha registrato un parterre stracolmo di fan, tali che lo stesso cantante di Udine ha voluto ringraziare attraverso un post, con tanto di foto, sul suo profilo Facebook.

Minacciato almeno solo nel pomeriggio da una pioggia che sembrava voler fare capolino da un momento all’altro, il concerto è filato liscio senza intoppi con due ore di concerto intense, con circa quaranta brani in scaletta. Dalle canzoni più celebri del passato, come “Angelo”, “A un isolato da te”, “Un giorno bellissimo”, “Dove il mondo non c’è più”, “Vivendo adesso”, Renga è passato tra le altre per le più nuove “Scriverò il tuo nome”, “L’amore sa”, “Nuova luce”, “Guardami amore”.Accompagnato dalla oramai consueta band, formata da Fulvio Arnoldi, Stefano Brandoni e Heggy Vezzano alle chitarre, Gabriele Cannarozzo al basso, Phil Mer alla batteria e Vincenzo Messina alle tastiere, Renga ha incitato il pubblico, spingendolo a raggiungere le transenne proprio sotto il palco: di fronte alla subitanea risposta, l’ex leader dei Timoria non ha esitato a scendere fin là anche lui, salire su una delle barriere e continuare a cantare facendo capolino da sopra le teste dei fan.Archiviato il concerto di Renga, adesso la Summer Arena si prepara per gli ultimi due appuntamenti in cartellone per questa estate: il 24 sera sarà il turno di Fiorella Mannoia che porterà a Soverato il suo tour “Combattente”, il 27 l’Arena chiuderà ufficialmente i battenti con Mario Biondi e l’unica tappa calabrese del suo “Best of soul”.



SUMMER ARENA 2017

Soverato



NomadIncontro

17/06

Il Volo

23/07

Nek

25/07

Marracash e Gué Pequeno

27/07

LYD-EDM Festival

11/08

12/08

Benji & Fede

16/08

Mannarino

19/08

Francesco Renga

21/08

Fiorella Mannoia

24/08

Mario Biondi

27/08



