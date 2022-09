Bagno di folla per Aiello e Di Maio a Lamezia

LAMEZIA TERME, 18 GENNAIO 2020- Il Movimento 5 Stelle continua il suo tour elettorale, lo fa tornando in piazza, come ai vecchi tempi, quando il Movimento capitanato da Grillo, andava ad annusare l'aria in ogni piazza della penisola. A Lamezia, circa un migliaio di calabresi si sono ritrovati sotto al palco ad applaudire Luigi Di Maio. Il capo politico, arrivato appositamente per tirare la volata a Francesco Aiello, ha subito attaccato Salvini: "Il caso Gregoretti è diverso da quello della Diciotti. Ritengo che non si possa tenere ferma una nave per fare propaganda. Salvini deve farsi giudicare dagli inquirenti, il caso Diciotti era differente, frutto di una decisione collegiale e condivisa".



Poi Di Maio é entrato in clima elettorale, e sfruttando il momento ha citato ancora una volta il Procuratore Gratteri: "Io sono contento di essere qui, mi fido dei calabresi, soprattutto di quelli onesti. Fatemi ringraziare tutte quelle persone che qui, ogni giorno, si battono per la legalità e il cambiamento. Ringrazio i Carabinieri e la Procura per il lavoro che stanno facendo. Hanno fatto delle retate, ma fidatevi che la vera retata la potete fare voi andando a votare. Se voterà il 70-80% dei calabresi, la 'ndrangheta non potrà incidere, se non andrete a votare, vinceranno i soliti, quelli che vogliono piazzare i loro amici nelle corsie degli ospedali. Io ci credo in voi calabresi, andate a votare e cambiamo questa terra".



Anche Aiello, apparso pimpante e molto lucido, ha battutto sul tasto dell'astensionismo: "Sto girando in lungo e in largo la Calabria, vado nei paesi e apriamo il programma alla gente. É un programma dinamico e partecipato. Ci contrapponiamo ai gruppi di potere, al blocco unico indistinto. Ci credo, abbiamo ancora una settimana per convincere la gente, per scalare la regione. Non voglio nemmeno parlare della soglia di sbarramento, voglio pensare a far cambiare idea a tanta gente. Ce la possiamo fare, dobbiamo adottare un astenuto e allargare il consenso. Scaleremo la Regione".