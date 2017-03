San Siro, ultima tappa di Papa Francesco a Milano

MILANO, 25 MARZO - Circa settantamila persone giunte a San Siro per accogliere calorosamente Papa Francesco, alla sua ultima tappa dell’odierna visita pastorale a Milano.

Al Meazza il Pontefice ha incontrato i giovani cresimandi e le loro famiglie. Incontro che si è sostanziato in un dialogo: Papa Bergoglio ha infatti risposto alle domande di alcuni ragazzi, genitori e catechisti. Ha ribadito l’importanza del confronto tra i giovani e i nonni, così coinvolgendo l’intero stadio. Ai genitori invece ha ricordato: "I bambini ci guardano. Voi non immaginate l'angoscia che sente un bambino quando i genitori litigano. Soffrono. E quando si separano il conto lo pagano loro, i bambini".

Rivolgendosi ancora ai genitori, Papa Francesco ha chiesto: "Giocate con i vostri figli? E' brutto vederli solo nei giorni di festa. E' questa vita che ci toglie l'umanità. Giocate con i vostri figli". In chiusura, il Pontefice ha invitato i fedeli che lo acclamavano: "Pregate per me. Non rimanete spettatori davanti a situazioni dolorose”. Lo stesso concetto, che guarda soprattutto ai migranti e alle odissee che affrontano ogni giorno in cerca di un futuro migliore, Papa Francesco lo aveva espresso stamani durante l'incontro con i fedeli in Duomo.

"Quando tutto si accelera non si ha tempo per niente e per nessuno", così riferendosi ai ritmi di vita frenetici che conduciamo. Infine un affondo sulla memoria come antidoto a conflitti ed esclusione: "Noi oggi siamo invitati a fare memoria, a guardare il nostro passato per non dimenticare da dove veniamo”.

Il Pontefice esorta a "non dimenticarci dei nostri avi, dei nostri nonni e di tutto quello che hanno passato per giungere dove siamo oggi. Questa terra e la sua gente hanno conosciuto il dolore delle due guerre mondiali. E talvolta hanno visto la loro meritata fama di laboriosità e civiltà inquinata da sregolate ambizioni". Per il Pontefice "evocare la memoria è il migliore antidoto a nostra disposizione di fronte alle soluzioni magiche della divisione e dell'estraniamento".

