Bagnoli-Coroglio: firmato accordo per la bonifica e la rigenerazione urbana

NAPOLI, 19 LUGLIO - Firmato l'accordo interistituzionale per il recupero e la rigenerazione urbana del sito Bagnoli-Coroglio.

La firma da parte di Claudio De Vincenti, ministro del Mezzogiorno, dal sindaco di Napoli Luigi de Magistris e dal governatore della Campania Vincenzo De Luca, sarebbe arrivata dopo anni di lunghi disaccordi.

"Oggi è una bella giornata, abbiamo avviato un lavoro su Bagnoli molto impegnativo. Dopo 23 anni è ora che sia restituita fino in fondo l'area ai cittadini di Napoli, di Bagnoli, che possa essere un segno forte di rinascita per Napoli, la Campania e il Mezzogiorno", avrebbe confermato De Vincenti, aggiungendo inoltre che si tratterebbe di "un progetto che può essere decisivo per il futuro della città, può diventare un faro per la rinascita per il Mezzogiorno”.

Commento anche da parte del sindaco di Napoli, il quale avrebbe ricordato che "oggi si firma un'intesa istituzionale forte, vera, piena di contenuti e di rispetto dei ruoli di ognuno. È per me un privilegio firmare ed è un risultato importante, non scontato e che anzi all'inizio sembrava molto difficile”.

Secondo quanto affermato da De Luca "Ci sono gli elementi per un rilancio di Napoli, Bagnoli, dell'intera regione” che permetterebbero di entrare “nella fase operativa" "Esprimo il mio ringraziamento per il governo – avrebbe aggiunto il governatore campano - per la disponibilità dimostrata in questi anni, in particolare la disponibilità finanziaria senza la quale avremmo potuto fare il lavoro preparatorio".

“La grande trasformazione - avrebbe inoltre conferato De Luca- potrà andare avanti in maniera rapida senza ulteriori ostacoli", concludendo il proprio discorso menzionando la Regione la quale “condivide gli obiettivi sostanziali e funzionali alla rigenerazione, riduzione di volumetrie private, il ripristino della linea di costa".

