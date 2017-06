Ballottaggi in Francia, per i sondaggi vittoria schiacciante Macron. Bassa l\'affluenza

PARIGI, 18 GIUGNO- Dalle 8 di stamani oltre 47 milioni di cittadini francesi sono chiamati alle urne per il secondo turno delle elezioni legislative. Sono 577 i seggi in palio per l'Assemblea nazionale ed i sondaggi prevedono una schiacciante maggioranza per La Republique En Marche, il partito nel neoletto presidente della Repubblica Emmanuel Macron. I seggi rimarranno aperti fino alle 20.

Secondo quanto riportato dall'Ansa, gli ultimi sondaggi attribuiscono ad En Marche fra 440 e 470 seggi; al primo turno, tenutosi la scorsa domenica, il movimento del presidente francese ha ottenuto il 32,3% dei voti, seguito dal 21,6% dei Repubblicani.

Tutta l'opposizione dovrebbe spartirsi i restanti 100 seggi: metà ai Républicains, poco più di una ventina ai socialisti, una decina ai radicali di sinistra di Jean-Luc Melenchon, il resto - da uno a 4 - al Front National. Il partito di Marine Le Pen ed i socialisti dell'ex presidente Holland si prospettano dunque come i veri sconfitti.

La composizione della nuova assemblea risulterà profondamente rinnovata: più di 200 deputati uscenti non si sono ripresentati e Macron ha scelto di candidare molti esponenti della società civile alla loro prima esperienza politica. La nuova legge contro l'accumulo di mandati (appena presentata), inoltre, ha convinto molti sindaci o consiglieri regionali a non scendere in lizza per mantenere il mandato locale.

L'affluenza per questo secondo turno risulta estremamente bassa: a mezzogiorno ha votato soltanto il 17,75% degli elettori, una percentuale che batte il record negativo del primo turno, quando alla stessa ora si era espresso il 19,24% degli elettori. Nel 2012, sempre alle 12, aveva votato il 21,41% degli aventi diritto,

Marta Pietrosanti

