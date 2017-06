Ballottaggi: marcia per la democrazia a Trapani, appelli al voto

TRAPANI, 21 GIUGNO - La città di Trapani si mobilita contro il commissariamento. Dopo le parole del vescovo Pietro Maria Fragnelli, che ieri ha invitato alla "partecipazione consapevole", oggi "Marcia per la democrazia" e appello dei sindacati.

"Recarsi alle urne è esercitare un diritto democratico, ma in un contesto così complesso e delicato è chiedere ai cittadini trapanesi di non abdicare al diritto a essere amministrati facendo in modo che allo sviluppo economico del territorio, già martoriato dalla crisi, non si frapponga un ulteriore ostacolo". Queste sono le parole dei segretari generali della Cgil di Trapani, Filippo Cutrona, della Uil, Eugenio Tumbarello, e della Cisl Palermo-Trapani, Mimmo Milazzo.

I tre sono scesi in campo per sostenere il voto al ballottaggio del prossimo 25 giugno e chiedere ai cittadini di scongiurare la drammatica situazione del commissariamento che avrebbe pesanti ripercussioni sul tessuto produttivo, economico, sociale e culturale della città. Per impedirlo, l'unico candidato rimasto in pista, Piero Savona del Pd, deve vincere la sfida del doppio quorum: dell'affluenza e dei consensi. Conseguenza del ritiro del suo contendente, Girolamo Fazio, travolto dall'inchiesta "Mare monstrum".

"E' indispensabile - proseguono Cutrona, Tumbarello e Milazzo - che si comprenda appieno cosa accadrebbe se il Comune fosse commissariato, ovvero una paralisi di circa un anno dell'amministrazione che si limiterebbe a svolgere solo le funzioni ordinarie. Trapani non può fermarsi e neppure le cittadine e i cittadini che hanno bisogno di risposte concrete in termini di lavoro e di sviluppo".

Emanuela Salerno

