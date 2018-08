Bambina italiana uccisa da una medusa nelle Filippine

SABITANG LAYA, 2 AGOSTO - Aveva appena sette anni, Gaia Trimarchi, una bambina romana morta dopo essere venuta a contatto con una medusa.



Il luogo della tragedia è la bellissima isola di Sabitang Laya, nota località turistica delle Filippine dove la piccola stava trascorrendo le vacanze con la mamma, originaria del luogo, uno zio e un cugino.



Gaia stava raccogliendo le conchiglie quando è stata punta; le grida di dolore disperate e l’immediata reazione della madre non sono state sufficienti a mettere in salvo la giovane vita.



“Ho visto la parte superiore della gamba diventare viola”, ha raccontato la madre, Romanita Cabanlong.

Poi mezz’ora di barca per raggiungere l’isola di Caramoan e altri dieci minuti per arrivare in ospedale.

Troppo tempo per impedire una morte causata da quella che è stata definita un grave reazione allergica.

Fratini Rachele

Fonte immagine: tgcom24.mediaset.it