Bambine di tre anni abbandonate in auto, nel sangue tracce di cocaina

BRESCIA, 30 NOVEMBRE - Sono state trovate tracce di cocaina nel sangue delle due bambine di tre anni e di otto mesi abbandonate in auto la scorsa settimana a Borgo San Giacomo, nel Bresciano.

Lo scrivono alcuni quotidiani. Il padre, un romeno, le aveva lasciate in auto per andare a giocare alle slot-machine mentre la madre si prostituiva.Le bambine si trovano ora in una comunità protetta e la Procura per i minorenni ha aperto la pratica di adottabilità per entrambe.