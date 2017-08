Bambini contesi in Spagna, la polizia alla ricerca di madre e figli

CARLOFORTE, 10 AGOSTO 2017 - La polizia spagnola ha avviato le operazioni per trovare Juana Rivas e dei suoi due figli, che si è resa irreperiblie da quasi tre settimane per non consegnare i bambini al padre.

Rivas è l'ex-compagna dell'italiano Francesco Arcuri e viveva a Carloforte, in Sardegna, fino a maggio dell'anno scorso. Partira per le vacanze in Spagna con i figli di 3 e 11 anni, da allora rifiuta di lasciarli tornare dal padre.

Martedi, un tribunale di Granada ha ordinato la detenzione della donna e la consegna dei bambini a Arcuri. Il padre aveva proposto alla ex-compagna una formula di custodia condivisa.

Nella sentenza, resa pubblica oggi, il giudice "censura" che, attraverso "diverse manovre processuali", non sia stata ancora eseguita la sentenza definitiva che da aprile impone la restituzione dei bambini ad Arcuri. Oggi è stato respinto anche un nuovo ricorso della donna.

Rivas è ora accusata di sottrazione di minori, disobbedienza alla giustizia e violenza psicologica. Il suo avocato presenterà ricorso davanti alla corte costituzionale di Madrid.

Daniele Basili

immagine da lastampa.it