Bambini intossicati, Asl, e carabinieri del Nas, nuove ispezioni nei centri cottura

PESCARA, 14 GIUGNO - Asl, carabinieri del Nas e tecnici dell'Istituto zooprofilattico, sono tornati nei centri cottura che servono le mense scolastiche di Pescara, nell'ambito delle indagini sul caso degli oltre 200 bambini colpiti da malori con sintomatologia gastrointestinale, provocati dal batterio Campylobacter. I sopralluoghi sono stati effettuati per eseguire ulteriori accertamenti e campionamenti. I militari del Nas stanno, inoltre, continuando ad ascoltare i genitori dei bambini, a margine dell'indagine epidemiologica avviata dall'azienda sanitaria.

Per valutare l'evolversi del quadro clinico, i laboratori dell'ospedale stanno ripetendo le coprocolture sui campioni nuovamente prelevati sui bambini. I carabinieri forestali stanno invece ascoltando i genitori dei bimbi che non sono finiti in ospedale. Intanto, prosegue l'attivita' dell'Istituto Zooprofilattico, che sta analizzando i campioni di cibo sequestrati nei centri cottura. Nell'inchiesta della Procura di Pescara ci sono quattro indagati, ossia persone che appartengono alle due societa' che in Ati gestiscono il servizio di refezione scolastica. Le ipotesi di reato sono adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari, commercio di sostanze alimentari nocive, di natura colposa, e lesioni colpose.