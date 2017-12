Caso Banca Etruria - Gentiloni difende la Boschi e ne annuncia la ricandidatura

BRUXELLES, 15 DICEMBRE – In conferenza stampa a Bruxelles dopo il vertice tra i ventisette Paesi UE in cui si è discusso dei negoziati Brexit, il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha fatto da scudo al Sottosegretario Maria Elena Boschi, accusata negli scorsi giorni da Carlo Sibilia ed altri esponenti M5S di aver avuto un ruolo di rilievo nella gestione politica del caso Banca-Etruria e dell’insolvenza di quest’ultima.

L’ultimo capitolo della polemica risale all’audizione di Giuseppe Vegas, Presidente della Consob, in Commissione Banche. Vegas aveva riferito che proprio la Boschi gli aveva espresso preoccupazione per la fusione di Banca Etruria con la Popolare di Vicenza, precisando però di non aver ricevuto alcun tipo di pressioni dall’allora Ministro per le riforme istituzionali, che si sarebbe limitata di fatto ad esporre il proprio punto di vista. Presto si sono levate dure reazioni da parte delle opposizioni, soprattutto da parte del Movimento 5 Stelle: Di Maio e Sibilia, in particolare, hanno accusato la Boschi di aver interferito nella vicenda e nel crac e di aver mentito in Aula concedendo favoritismi a suo padre Pier Luigi, ex componente del cda Etruria, il quale fu sostituito per mezzo del commissariamento della banca.

“La Boschi – ha commentato invece il Premier da Bruxelles – ha chiarito le circostanze emerse nell’audizione del Presidente della Consob. Non mi permetto di dare giudizi sulla Commissione ma mi auguro che le prossime settimane non siano dominate da bisticci sulle banche”. Gentiloni, poi, ha aggiunto che, avendo chiarito tutto pubblicamente, l’attuale Sottosegretario potrà tranquillamente candidarsi alle prossime elezioni e correre con il Partito Democratico.

Il presidente del Consiglio ha infine escluso l’ipotesi di presentare una lista elettorale a suo nome. Un’ipotetica “Lista Gentiloni” alle prossime elezioni – ha sottolineato – “non mi sembra cosa realistica. La mia somiglianza con Dini, grande personalità, è scarsa. Io sono dirigente di un partito, prestato in questo momento a fare il lavoro che sto facendo”, ha affermato. “Io – ha proseguito – potrei al massimo essere candidato, non saprei ancora in quale circoscrizione o collegio, se ciò fosse importante per il centrosinistra. Tuttavia, al momento la mia missione riguarda il Governo ed il completamento ordinato della legislatura”.

Francesco Gagliardi

Fonte immagine: tgcom24.mediaset.it