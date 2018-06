Bancarotta ed evasione: Catania, 8 arresti e sequestro da 10 mln

CATANIA, 30 GIUGNO - Sgominata una banda di professionisti e imprenditori specializzata in reati fallimentari e tributari. Otto le misure cautelari in carcere e una interdittiva. I finanzieri del Comando provinciale di Catania, a conclusione di un'indagine coordinata dalla Procura distrettuale della Repubblica etnea hanno fatto luce su un'associazione a delinquere finalizzata alla sistematica realizzazione di bancarotte fraudolente (patrimoniali e documentali) e reati tributari (emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, omesso versamento di ritenute e di imposte).

Disposto un provvedimento di sequestro preventivo di 10 milioni di euro e di due imprese attive nel settore del trasporto merci per conto terzi. Il gruppo imprenditoriale coinvolto ha la disponibilita' di stabilimenti e unita' logistiche a Lodi, Roma, Palermo, Catanzaro e Catania. I particolari dell'operazione illustrati nel corso della conferenza stampa alle 10 in procura alla presenza del procuratore Carmelo Zuccaro.