Banche, Grasso: "Inammissibile emendamento golf"

ROMA, 8 FEBBRAIO - Il presidente del Senato, Pietro Grasso, ha espresso il suo disappunto riguardo l'emendamento approvato ieri in commissione Finanze che prevede una fideiussione da 97 milioni di euro a favore della Ryder Golf Cup, dichiarandolo "inammissibile".

"E' estraneo per materia dal provvedimento e non c'entra nulla con la tutela del risparmio", ha spiegato Grasso, incassando il plauso delle opposizioni. Già ieri, alcuni senatori del Carroccio, del M5S e quelli della minoranza dem che non hanno partecipato al voto, si sono rivolti al presidente del Senato affinché dichiarasse inammissibile l’emendamento.

Sembrerebbe che si faccia sempre più probabile l'ipotesi della richiesta di un voto di fiducia da parte del governo sul decreto banche, per consentire anche alla Camera di votarlo per tempo, ovvero prima della scadenza dei termini.

Appresa la notizia della dichiarazione del Presidente del Senato, Paolo Tosato, capogruppo della Lega in commissione Finanze, ha affermato: "Grasso ha dichiarato inammissibile per estraneità della materia l'emendamento del Pd che avrebbe voluto finanziare la Ryder Cup di golf con 97 milioni di euro salvando dal ridicolo la maggioranza di governo. La priorità in questo provvedimento è quella di tutelare risparmiatori e non di introdurre norme che nulla hanno a che fare con questa emergenza". Particolarmente incisiva e senza lasciare margini di interpretazione, è stata la chiusura di Tosato: "Bene! E' la vittoria del buon senso,la nostra battaglia e le nostre proteste sono servite".

Luigi Cacciatori

Immagine da teleoccidente.it